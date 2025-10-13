Mis en musique par Ludovic Sardain, interprété par le Choeur POLYPHONIA (Bernadette Dabert : conteuse ; Taïna Mastier : soliste enfant)
Le conte musical sera dirigé par Romain Mastier.
Conte musical « La petite fille aux allumettes »
Le Choeur Polyphonia interprétera « La petite fille aux allumettes » de Hans Christian Andersen.
43 rue Berthelot 26000 Valence Tél. 06 71 17 49 15
