Théâtre

Conte Poule à poches

Des oeufs, trouvés dans un panier, qui se refroidissent ! Qui va s’en occuper ? Les poches de la conteuse sont bien trop petites, et puis, elle en est bien incapable. Mais Cocotte est là !

Conte Poule à poches
Le 15/11/2025 10:30

quai Sainte-Claire 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 72 79 70

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Une poule qui câline comme une maman et fait éclore des oeufs… Etrange, Saugrenu, Curieux, Bizarre vont sortir des poches et être les héros d’histoires pour grandir.
Un spectacle tout en douceur, plein de surprise proposé par Géraldine Maurin.
Organisé par la Médiathèque Simone de Beauvoir, ce spectacle se tiendra au Théâtre de la Courte Echelle.