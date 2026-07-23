Mardi 28 juillet sur le marché estival de rousset les vignes .
Partez sur les pas des dieux vikings, des corsaires , des sorciers … à partir de 18h30 .
Retrouvez isabelle qui vous fera voyager autour de ces belles histoires et partagera avec plaisir , sa passion tout autour de cet univers . Tout en profitant de notre marché avec son ambiance conviviale et venir vous restaurer sur place à la découverte des produits du terroir.
artiste au chapeau .
Crédit photo Team Lom Com Rallye passion photos 06 et 83
https://www.facebook.com/teamlomcom
Affiche réalisé par IA
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Conte sur les vikings , corsaire et sorciers
Mardi 28 juillet sur le marché estival de rousset les vignes .
Partez sur les pas des dieux vikings, des corsaires , des sorciers … à partir de 18h30 .
Retrouvez isabelle qui vous fera voyager autour de ces belles histoires et partagera avec plaisir ,
place de la mairie 26770 Rousset-les-Vignes Tél. 04 75 37 07 05
Mardi 28 juillet sur le marché estival de rousset les vignes .