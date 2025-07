« Contes à roulettes » – Les Petits Pestacles

Une histoire poids plume, une prise de becs et un bécot , une histoire de chevaliers théières , des chaussures qui jouent la comédie, un prince qui Dior profondément, un parapluie qui danse avec une passante…

Laura Glutron prend en main, met en voix et en chorégraphie des histoires et des choses à dire que Guy Prunier (cie Raymond et Merveilles) lui a racontées/offertes. Passage de paroles pour que les contes continuent leur chemin joyeusement, d’âge en âge…

La transmission est toujours une réinvention et Laura Glutron s’approprie allègrement ce répertoire, mêlant parole et objet, ajoutant sa présence chorégraphiée et sa propre expérience du très jeune public.