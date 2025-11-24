Spectacle

Contes – Angeronalia

Inspirée des anciennes fête romaines, cette soirée célèbre le combat d’Angerona, déesse du silence et du renouveau contre les ténèbres hivernales.

Le 18/12/2025 18:00

11 rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 04 75 22 40 05

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs