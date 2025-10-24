Contes et légendes des longues nuits – ANGERONALIA

Soirée de contes et de récits pour frissonner, rire et conjurer ensemble les nuits les plus longues, avec David le Barde.

Dans l’Antiquité, alors que Rome s’abandonnait aux réjouissances des Saturnales, la déesse Angerona, rassemblait ses forces en silence pour que la lumière du soleil revienne. Une âpre lutte, culminant lors du solstice d’hiver. Mais triomphera-t-elle, cette année encore ?

Inspirée de ces anciennes fêtes romaines, cette soirée célèbre, à sa manière, le combat d’Angerona ? déesse du silence et du renouveau ? contre les ténèbres hivernales.

David le Barde et le musée de Die et du Diois vous invitent à une veillée de contes et de récits pour frissonner, rire et conjurer ensemble les nuits les plus longues.