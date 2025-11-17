Spectacle

Contes et musique avec Sophie Biset et Lucie Galibois

Des contes des pays du Nord. Pensez à réserver : 06 73 27 36 37
Boissons et grignotages partagés après le spectacle.

Le 22/11/2025 18:00

65 chemin Le Vannier 26160 Pont-de-Barret Tél. 06 73 27 36 37

Contacter par mail Site internet
Payant