Contest en Binôme #2 – Accessible aux enfants dès 8 ans

Le programme de la matinée :

– De 8h à 9h : Accueil et pointage des équipes.

– À 9h : Brief de début de Contest.

– De 9h à 12h : Session adaptées aux petits gabarits et aux plus grands.

La présence d’un majeur est requise pour chaque binôme.

– À 12h : Notre équipe cuisine vous propose un menu street-food (végé ou carné) pour reprendre des forces ou simplement vous faire plaisir .

? N’attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant pour une journée de grimpe, de fun, de musique et de convivialité !

Tarif : 12EUR/personne soit 24EUR par binôme.