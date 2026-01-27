Corporis Fabrica – cie empreinte un mouvement (04)

Une performance où lecture, danse et musique alternent et dialoguent, bousculant, renouvelant, pré­cisant parfois à l’extrême notre perception du corps humain. …C’est aussi pour nous l’occasion de questionner, aujourd’hui, les conséquences de cet héritage dans nos représentations du corps.Le choix d’une mise en scène bi frontale permet une immersion totale des spectateurs, qui redécouvrent le corps humain sous différents angles. La musique, créée par le duo deûtre, utilise une lutherie rudimentaire qui cherche un dépouillement du langage musical, propice à laisser de la place au corps et au texte.

Il y a un souhait de faire redécouvrir au spectateur ses os, sa peau, sa langue, ses yeux, son coeur, sous un nouveau regard …Ce spectacle explore ainsi le corps humain, ses représentations et leur héritage, à travers un dialogue entre science, poésie, danse, musique et images vidéo-projetées.

Lecture : Juliette Penblanc.

Danse : Lorna Lawrie.

Musique : duo deûtre – Martin Mor, JB Degorces.

Photo : Yann Sevrin, Hugues Breton.

Projet en collaboration Empreinte en Mouvement et Collectif et autres choses inutiles