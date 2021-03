CÔTÉ JARDIN : RÉCITAL DE CHANT

Aurélie JARJAYE (soprano) / Werner VAN MECHELEN (baryton-basse) et Catherine STERNIS (piano).LIEU : 1375 Route de Propiac, Buis les Baronnies, dans le jardin du B&B LA SERENADE. Un bouquet de mélodies et duos de SCHUMANN et MENDELSSOHN. Le concert dans notre jardin sera suivi d’un pique-nique gastronomique préparé par nos soins. Réservation obligatoire (places limitées).seulement par le site www.lechanteurgourmand.com sous la rubrique Côté Jardin en remplissant bien le formulaire en mettant aussi le nombre de personnes.. . .