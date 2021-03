CÔTÉ JARDIN : VIVA L’OPÉRA

Emilie MENARD (soprano) / Werner VAN MECHELEN (Baryton-basse) et Catherine STERNIS (piano).LIEU : L’église romane de SAINTE-JALLE. Un bouquet des plus célèbres airs et duos des opéras de PUCCINI, VERDI, BIZET, GOUNOD, MOZART. Après le concert vous pourrez déguster un bon apéritif et quelques savoureuses collations faites par nos soins. Réservation obligatoire (places limitées),.seulement par le site www.lechanteurgourmand.com sous la rubrique Côté jardin en remplissant bien le formulaire en mettant aussi le nombre de personnes.