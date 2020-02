Coup de théâtre sur Livron

Grand weekend de spectacles à Livron avec COUP DE THEATRE – Vendredi 7 février à 20h30 salle Signoret : L’Ascenseur une comédie tout public, par la Cie Volodia Théâtre – samedi 8 à 20h30 salle Morcel Paquien – Et l’Art De Vinci, une comédie, par la La Compagnie Trac N’Art – à partir de 11 ans – dimanche 9 février – 15h30 – à la médiathèque municipale, Le Secret des Nuages, un conte musical par la compagnie La Muse à Talon – à partir de 3 ans – C’est pour vous, c’est gratuit, on vous attend ! Manifestation organisée par les services municipaux : animation, culture et médiathèque.