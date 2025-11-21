Sport

Coupe de Noël 100% Féminine

Un moment convivial et sportif à partager entre passionnées !

Le 14/12/2025 08:30

130 allée de Ponsoyes 26320 Saint-Marcel-lès-Valence Tél. 07 56 43 33 25

Payant

Triplette féminine.
Marathon en 6 parties.
Récompenses aux 8 premières équipes.

Inscription obligatoire !