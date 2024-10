Cour des contes – Les histoires de la petite Juju

Les petits, elle les distribue. Et les gros ? Elle en fait des boulettes et elle les jette par la fenêtre ! Alors ils se mettent à traîner dans la cour et… voilà comment la Petite Juju a attrapé cette terrible envie de dire C… de B… !

Heureusement, quand on a une part de gâteau au chocolat dans la bouche, on n’entend plus rien !

La Petite Juju a une imagination explosive qui lui fait vivre de formidables aventures sans dépasser le bout de sa rue (et justement c’est là qu’habite la sorcière !)