Course ou Marche, Adultes et Enfants, à but caritatif.

Quatre parcours sont proposés :

1 km (7-9 ans) – départ à 9h00

2 km (10-13 ans) – départ à 9h15

5 km (14 ans et +) – départ à 10h00

10,5 km (16 ans et +) – départ à 9h30

Une marche libre de 5 ou 10Km est également ouverte entre 7h30 et 9h00

Le départ et l’arrivée auront lieu au Complexe sportif André Despesse. Les circuits, à 75 % en milieu naturel, seront entièrement balisés. Un lot sera remis à chaque participant, et les meilleurs coureurs seront récompensés.

Buvette disponible sur place.

Cette 8ème édition de Courir, Marcher sur le 45e Parallèle sera au bénéfices de l’association 123 Soleil – des artistes à l’hôpital.

Pour les courses de 5 et 10,5 km, un PPS ou une licence sportive est obligatoire.

Informations : mairie-de-pont-de-lisere@mairiedepontdelisere.fr

Inscriptions sur place ou sur www.chronospehres.com

https://www.sportsnconnect.com/calendrier-evenements/view/30003/courir-sur-le-45eme-parallele