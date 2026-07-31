Cours d’initiation/formation au CAMI chez The Roof Vercors

Envie de grimper en toute autonomie avec l’assistance télécommandée ? C’est le moment de vous lancer !

Vous les attendiez… les voilà ! Les formations CAMI débarquent au mois d’août ! ?

Le CAMI c’est quoi ? Un enrouleur motorisé qui permet l’assistance. Et le footing vertical ? C’est la pratique de l’escalade avec le CAMI.

Comment ça marche ?

Le CAMI décharge une partie du poids du corps pour alléger l’effort, faciliter la montée ou s’offrir des sensations de légèreté et d’apesanteur.

Accessible à tous et toutes ! ?? Aucune technique de grimpe poussée ni de force athlétique particulière n’est demandée. L’assistance s’adapte au niveau de chacun et chacune !

Alors ça te tente ? Inscrits-toi et deviens 100 % autonome dans l’utilisation de la télécommande d’assistance. ?