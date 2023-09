Course à pied : La Beaumontoise

Les épreuves de 8 & 16 km sont ouvertes aux licenciés, non licenciés et aux catégories Cadets, Juniors, Espoirs, Séniors, Masters, hommes et femmes.

Conditions obligatoires pour participer :

Etre titulaire d’une licence d’Athlétisme (compétition ou santé loisir running ou d’un pass running) FFA en cours de validité.

Pour les autres participants, fournir aux organisateurs un certificat médical, indiquant précisément la » non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » et datant de moins d’un an à la date de la course. Aucun autre document ne sera accepté.

Pour les mineurs participants aux courses 8 & 16 km l’autorisation parentale devra être remplie, signée et accompagnée du certificat médical.