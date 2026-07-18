A 9h : deux courses adultes : 8km et 14km (nés en 2010 et avant)
A 10h30 : course enfants 0.9km (nés à partir de 2022) et benjamins/minimes 3.5km (nés entre 2011 et 2014)
Attention : Pour les coureurs de Cadet à Master (nés en 2010 et avant), obligatoire : licence athlé compétition, Athlé entreprise, Athlé running délivrée par la FFA ou PPS.
Résultats et remise des récompenses vers 11h.
Retrait des dossards en avance le jeudi 30 de 19h à 20h dans la cour de l’école.
Course pédestre – Ronde Chabrillanaise
37e édition de la Ronde Chabrillanaise en souvenir d’Alain Charrier.
Inscriptions sur place dès 7h45 ou en ligne : lesportif.com
Aucune inscription ne sera acceptée par courriel ou par sms.
Retrait des dossards jeudi 30 de 19h à 20h, cour de l’école.
Les Charmes 26400 Chabrillan Tél. 06 86 96 50 99
A 9h : deux courses adultes : 8km et 14km (nés en 2010 et avant)