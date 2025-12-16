Un homme sort de son camion. Il entre dans la forêt et commence alors pour lui un voyage merveilleux. Réel et imaginaire se mêlent et l’on est ébloui de voir apparaître et disparaître des personnages facétieux qui accompagnent avec tendresse le routier déboussolé… Explorer la nature sauvage, cet endroit fabuleux…en soi et tout autour… Franchir une porte invisible…le monde change. Sentir une présence, se métamorphoser. Se perdre dans l’inconnu. Puis revenir. Quelque chose a changé. Bizarre !
Trois marionnettistes par leur manipulation en direct sur un mur avec 3 rétroprojecteurs placés au sol, donnent peu à peu corps à ce bestiaire imaginaire. Cette performance, qui mêle projections grands formats et musique entraînante est une libre adaptation de l’album jeunesse Yokaï de Manuel Marsol et Carmen Chica.
« Créatures » : Spectacle nocturne de théâtre d’ombres et de figures
Projection de théâtre d’ombres grand format – Spectacle familial – Entrée libre
Place du Docteur Rozier 26400 Crest
