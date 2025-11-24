Exposition

Crèche provençale

Venez découvrir et admirer la crèche provençale de l’association Commune libre de Saint-Marcel.

Crèche provençale
du 08/12/2025 09:00 au 15/12/2025 18:00

impasse des Oies 26150 Die Tél. 07 74 48 53 31

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs