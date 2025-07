Creestal DJ

Creestal c’est un artiste pluriel et un DJ aux émotions multiples: de la photo à la prod derrière son label Munchie Records (hip-hop, soul) en passant par le graphisme et la vidéo, il sait transmettre sa sensibilité artistique avec un flow unique.

C’est tout en discrétion que ce mélomane passionné met radicalement le feu aux soirée où il officie. Connu et reconnu pour sa dextérité à osciller entre hip-hop et house, puis de la funk 70′ aux beats des 80′, cet amoureux des vinyles de la première heure se singularise par une proposition pointue et embarquante. Car c’est ce qui l’anime depuis plus de 20 ans : rassembler passionnés et amateurs autour d’un son original. Vous en voulez encore ?

Ce véritable » digger » déniche inlassablement les meilleurs sons qu’il intègre avec justesse à ses propositions, créant ainsi une expérience musicale immersive et unique à chaque set.