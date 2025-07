Crest Jazz Festival-le village du festival-Groupe Mezcla 4tet

Dès 19h, l’ambiance musicale est assurée sur le Village du festival (autour de la buvette et des foodtrucks). Retrouvez les groupes :

Olala ! les 28 et 29 juillet

Lil’ Red les 30 et 31 juillet

Mezcla 4tet les 1er et 2 août

Les foodtrucks

De la street food locale, artisanale et adaptée à tous les régimes – impossible de ne pas trouver votre bonheur !

Food Contact : crêpes et galettes bretonnes, préparées avec des ingrédients bio et locaux

La Gaufre Liégeoise : gaufres liégeoises et glaces gourmandes

Marcellina : pizzas, focaccias et planches apéro

Freshpasta : pasta box maison avec pâtes artisanales venues tout droit de la Drôme

Bulles de Saveurs : samoussas, rouleaux de printemps, nems et autres délices

Le stand prévention

Cette année, un espace dédié à la sensibilisation autour des VHSS (violences, harcèlement sexiste et sexuel), à la prévention auditive et aux risques liés à l’alcool sera présent sur le site.

Stand boutique

Retrouvez tous les produits et goodies exclusifs de l’édition 2025 sur notre stand officiel ! T-shirts, tote bags, affiches…

??Le stand Sytrad

Alliez écologie et créativité ! Participez à nos ateliers pour fabriquer votre propre emballage en bee wrap ou vous initier à l’art du furoshiki, une technique japonaise d’emballage réutilisable (le mardi 29 et le mercredi 30).