Gourmets et gourmands ? Chaque mercredi à 15h, retrouvez un atelier #fabrication de nougat façon « pâtissier » !

Démonstration de fabrication, dégustation de nougat chaud …. Idéal pour découvrir tous les secrets de notre recette

Animations pour les enfants, parcours ludique et visites GRATUITES !

Tous les jours : visite ludique autour du chocolat et du nougat.

Sans rendez-vous

Horaires de visites : de 9h – 17h !

On vous attend nombreux !