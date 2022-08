Face aux difficultés économiques, sociales, écologiques et internationales, nous devons tous innover afin de trouver de nouvelles formes de création de valeur… mais comment ? Seul?e ou en partenariat ? Quels sont les freins que nous devrons lever au sein de nos organisations ?

Cultivons l’Innovation est un événement de French Tech in the Alps, l’Agglomération Valence Romans, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, le Département de la Drôme, et en partenariat avec ABL Europe.

Des start-up, des PME, des ETI, des grands groupes seront réunis pour échanger et nous faire part de leur expérience de partage de l’innovation.

Inscrivez-vous à cet événement exceptionnel pour confronter vos idées, échanger avec des experts et d’autres entrepreneurs !