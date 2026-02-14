Et si la culture se prolongeait à table ? Culture et gastronomie s’entrelacent le temps d’un moment d’histoire , d’art et de patrimoine Visite du musée & menu » madame de Sévigné » à l’occasion du quatre-centième anniversaire de sa naissance

Une découverte artistique et culinaire

Tous les deuxièmes week-ends de chaque mois (samedi midi et soir et dimanche midi pour le restaurant et horaires habituels pour le musée )

Le Musée de la Soie et le Restaurant Le Café de la Soie proposent une expérience unique mêlant patrimoine, plaisir des sens et gastronomie.

Au programme :

Visite libre ou guidée du musée + exposition » La marquise s’invite au musée »

complètée d’un déjeuner ou dîner au Restaurant le Café de la Soie, avec un menu spécialement imaginé pour l’occasion : ? » Le menu Madame de Sévigné » ?

Une parenthèse raffinée inspirée de l’art de vivre et de la gourmandise, où l’histoire dialogue avec une cuisine généreuse et créative.

Les visiteurs peuvent cumuler la visite (libre ou guidée) et le repas, pour une immersion complète.

Une expérience à partager en couple, entre amis ou en famille.

Culture et gastronomie s’entrelacent le temps d’un moment…

Laissez-vous tenter !

?? Nombre de places limité – réservation à l’avance conseillée.

(Bien évidemment il est tout à fait possible de faire que la visite ou que le repas )