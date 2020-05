Cure de jeûne et randonnée dans un gîte de charme magnifique, pour se ressourcer, se nettoyer, s’ouvrir au corps, aux émotions et à la spiritualité

DEPUIS LE DÉBUT DE NOTRE ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE JEÛNE EN 2001, NOTRE APPROCHE S’EST ENRICHIE ET TRANSFORMÉE POUR OFFRIR AUX JEÛNEURS UNE EXPÉRIENCE AUX DIMENSIONS MULTIPLES.

Au début, nous voyions surtout le jeûne comme un moyen très efficace de prévention des maladies, de régulation du poids, et l’occasion de sensibiliser à une bonne hygiène de vie. Nous étions surtout centrés sur les effets corporels du jeûne. Mais peu à peu, nous nous sommes rendus compte qu’avec ou sans accompagnement, le corps se nettoie et se guérit tout seul en jeûne, alors que les émotions, qui sont aussi souvent présentes, demandent à être bien accompagnées pour être fécondes.

Aussi, nous sommes-nous formés tous les deux à la psychologie. Nous avons petit à petit proposé des séances de développement personnel, de thérapie relationnelle, de rebirth ou de décodage biologique. Dans le cadre de la cure de jeûne que nous proposons, des personnes sont ainsi amenées à avoir des prises de conscience sur leur fonctionnement, leurs croyances limitantes, leurs besoins psychiques peu ou mal nourris, et repartent plus en forme et plus conscientes qu’à leur arrivée.

En parallèle de cela, depuis quelques années, nous avons pu aussi nous-mêmes tester la vertu des jeûnes dans des monastères, avec des temps de silence. Nous pratiquons donc maintenant la méditation ou l’assise silencieuse dont nous avons expérimenté sur nous-mêmes les multiples bienfaits : plus de tranquillité, de sérénité et de paix intérieure… Aussi, tout naturellement, proposons-nous depuis dans nos cures des séances de méditation quotidienne, des moments de silence, et des moments de partage du vécu pour mettre en commun notre humanité, et nous rapprocher de notre essence.

Ces séjours deviennent des moments de rencontre vraie avec soi, donnant l’occasion à chacun de ralentir, de faire confiance au groupe, et ainsi de s’ouvrir aux autres.

L’APPÉTIT DE VIVRE EST (RE)VENU EN JEÛNANT.