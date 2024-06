16/10/2024

« Existe-t-il un art républicain? »

La République et le républicanisme ont triomphé des idéologies concurrentes dans la France contemporaine. Depuis 1870, quelles sont les formes artistiques prises par le combat républicain et ses messages ? Entre les formes officielles, mélange d’art et de décorum et des réalisations engagées et plus originales, la République a su se mettre en scène avantageusement.

06/11/2024

« Surréalisme et communisme, une liaison sulfureuse au cours des années 1920 »

A la sortie de la Grande guerre, le mouvement surréaliste est séduit par le Parti communiste naissant en France. Artistes et écrivains vont s’engager avec passion dans ce projet de société qui promet de tout renverser. C’est l’histoire, courte mais intense, des relations compliquées jusqu’à la rupture : une manière de restituer toute une époque, celle des années 20.

04/12/2024

« Vichy et les arts »

Après avoir rappelé que le Maréchal Pétain a incarné une idéologie de la collaboration, très conservatrice, il s’agira de mettre en lumière la manière dont le gouvernement de Vichy a mis en place une politique artistique. Il sera question des artistes engagés dans la collaboration, jusqu’à réaliser des oeuvres de propagande à la gloire du Maréchal.

18/12/2024

« Mao Zedong, un modèle pour les artistes »

Entre 1949 et 1976, Mao Zedong a exercé sur la Chine un pouvoir de dictature. Sa figure a suscité bien des oeuvres de propagande dans lesquelles « le grand timonier » figure en majesté et qu’il s’agira de décrypter, y compris d’autres produites après sa mort.

19/02/2025

« La Révolution cubaine saisie par l’art »

Événement majeur de l’après 1945, la prise de pouvoir par Fidel Castro et ses « barbudos » a marqué le Monde entier. Les artistes ont largement accompagné cette révolution qui a stimulé leur créativité et leur engagement. En particulier, les figures de Fidel Castro et plus encore celle de Che Guevara vont devenir de véritables icônes mondiales.

19/03/2025

« Pacifisme et engagement d’artistes »

Après 1945, nombre d’artistes se sont engagés sous des formes diverses dans le pacifisme, idéologie qui émerge alors comme une incantation. Un itinéraire dans le monde de l’art moderne et contemporain s’impose, montrant combien les artistes offrent de riches perspectives, sans toutefois permettre de ralentir les velléités belliqueuses des puissants de ce monde.

16/04/2025

« L’art et l’écologie : une source de créativité »

Alors qu’émerge l’écologisme au cours des années 70-80 en France et dans le monde occidental, les artistes s’intéressent à cette idéologie autour de la nécessité de défendre voire de « sauver » la planète. Il en ressort de nombreuses et originales oeuvres, de plus en plus nombreuses dont cette conférence proposera une synthèse.