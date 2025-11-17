Cycle de conférences Coeur de femmes – Rencontre Santé

Le CCAS de Romans et le CPTS Solidar organisent, à l’initiative de la Mutualité Française, un cycle de conférences concernant la prévention des maladies cardiovasculaires.

Le 24/11/2025 14:30

4 rue Etienne Dolet 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 71 37 23

Gratuit pour les visiteurs

Le but de ce cylce de conférence sera de sensibiliser aux risques de maladies cardiovasculaires et prodiguer des conseils préventifs, mais aussi de comprendre la gestion du stress, parler d’activité sportive etc.