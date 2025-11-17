Le but de ce cylce de conférence sera de sensibiliser aux risques de maladies cardiovasculaires et prodiguer des conseils préventifs, mais aussi de comprendre la gestion du stress, parler d’activité sportive etc.
Cycle de conférences Coeur de femmes – Rencontre Santé
Le CCAS de Romans et le CPTS Solidar organisent, à l’initiative de la Mutualité Française, un cycle de conférences concernant la prévention des maladies cardiovasculaires.
4 rue Etienne Dolet 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 71 37 23