Cycle de confÃ©rences Histoire de l’art

Le cycle d’histoire de l’art propose dix conférences (une séance mensuelle, généralement le dernier lundi du mois). Chaque conférence sera dédiée à l’histoire de l’art d’une période : la Préhistoire, l’Egypte antique, la période celte, la Grèce antique, la période romaine, le Moyen âge, la Renaissance, le dix-septième siècle, le dix-huitième siècle et le dix-neuvième siècle. Les oeuvres d’art (classiques ou méconnues) et les styles seront présentés et expliqués. Conférencière : Isabelle Gonon. Diplômée d’archéologie et d’histoire de l’art. Cycle proposé par la MJC de Grignan.