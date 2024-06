« Les amis du musée de Valence » vous invite à leur cycle de conférences « La sculpture dans l’espace public », présenté par Claire Maingon de l’université de Rennes et directrice de la revue « Sculpture ».

01/10/2024

« Présence de la sculpture dans la ville »

Statues, monuments, création contemporaine. Loin de se résumer à la statue au grand homme sur son piédestal, la sculpture prend des formes diverses dans la ville contemporaine (monuments de mémoire, contre-monuments, ponctuations contemporaines, oeuvres éphémères…). Cette conférence abordera la cohabitation des expressions sculpturales en proposant une réflexion sur quelques oeuvres marquantes de notre temps.

22/10/2024

« Le »1% » : un renouveau de la sculpture dans l’espace public? »

D’une loi votée en 1951 est né tout un corpus de sculptures destinées à embellir les bâtiments et espaces publics. Ont-elles profondément modifié, enrichi, le visage de l’art dans la ville ? Cette conférence proposera de mieux comprendre ce dispositif de commande, son importance dans la vie des sculpteurs, et son impact sur le patrimoine.

29/10/2024

« La sculpture n’est pas un crime : sculpture et décor de l’architecture moderne au 20e siècle »

L’architecture moderne est réputée rétive au décor…et l’ornement serait un crime, selon le théoricien et architecte Adolf Loos. Pourtant, le décor sculpté est loin d’être absent des murs de la ville moderne, comme le mettra en évidence cette conférence présentant une réflexion sur la sculpture d’architecture entre les années 1930 et 1970.

12/11/2024

« Jaume Plensa »

Lorand Hegyi, ancien directeur du Musée d’Art Moderne Fondation Ludwig Vienne, directeur artistique de PAN (Palazzo Arte Napoli), directeur général du Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne où il fut commissaire de l’exposition Jaume Plensa

Du travail complexe de l’artiste Jaume Plensa émerge plusieurs questions portant sur la création artistique de nos dernières décades, notamment concernant la position de l’artiste dans un contexte socio-culturel précis. De plus, l’oeuvre de Jaume Plensa questionne les possibilités de la praxis sculpturale d’aujourd’hui. Celle-ci explore les différentes façons de définir les formes sculpturales en référence à la culture et à l’histoire. Elle témoigne d’une dématérialisation radicale, d’une expérimentation de l’interprétation de l’espace urbain, ainsi que de la création de formes qui revitalisent les grandes métaphores culturelles.