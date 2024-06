02/10/2024

« Londres au fil de la Tamise »

Par Benoit Dusart, historien de l’art

La capitale britannique lui doit son essor économique, sa parure de grands monuments, ses chefs d’oeuvre d’ingénierie : la Tamise offre un fil conducteur idéal pour découvrir Londres et son histoire. Sur la rive nord, surveillant la City, la « Tour blanche » de Guillaume le Conquérant semble faire bon ménage avec un paysage urbain marqué par l’ère victo-rienne.

La rive sud, longtemps délaissée, s’impose désormais avec la spectaculaire installation de la Tate Modern dans une ancienne usine électrique et la hardiesse de la London Bridge Tower, due à l’architecte Renzo Piano.

13/11/2024

« Turner et Constable : duel au pinceau »

Par Laurent Abry, historien de l’art

Contemporain et rivaux, nés dans le Sud de l’Angleterre, William Turner et John Constable, sont les deux grands paysagistes anglais de la période romantique. Surnom-més » les Géants Jumeaux « , Turner et Constable ont contribué à révolutionner le regard sur la nature en capturant les effets changeants de la lumière. Autour d’un même goût pour le paysage deux conceptions de la peinture qui s’affrontent. Tous les deux ont tenu un rôle déterminant dans la naissance de la peinture moderne, de l’impressionnisme à l’abstraction.

27/11/2024

« Les préraphaelites : entre classicisme et modernité »

Au milieu du 19e siècle, la peinture anglaise s’est enlisée dans les conventions académiques. Trois jeunes étudiants de la Royal Academy, Hunt, Millais et Rossetti, fondent la Confrérie Préraphaélite pour créer un monde rêveur.

Ils inventent ce syllogisme de » Préraphaélisme » en se référant à la peinture des grands maîtres italiens tels que Fra Angelico, Giotto ou Botticelli qui précèdent Raphaël. Soutenus avec vigueur par le grand historien d’art et théoricien britannique John Ruskin, ils furent rejoints par de nombreux artistes. Les préraphaélites furent parmi les premiers artistes à privilégier une peinture d’extérieur au détriment de l’art d’atelier.