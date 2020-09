Cycle : lecture d’extraits du livre Refuser d’être un homme

« On ne naît pas homme, on le devient », enfin, en adhérant à des codes précis, rarement choisis et plutôt subis. En lisant quelques chapitres du livre Refuser d’être un homme de John Stoltenberg, publié dans les années 1980 et (malheureusement) toujours d’actualité, la lumière sera mise sur de nouvelles clés de lecture du rapport aux hommes et à eux-même quelque soit le genre.