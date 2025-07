Cyrano de Bergerac par le Théâtre école de la Lance et des Baronnies. Mise en scène par Roland Peyron.

« Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac qui fût tout et ne fût rien. Rimeur, bretteur, libre-penseur et poète, équilibriste du verbe qui nous emporte dans les nuages de son incomparable liberté d’esprit. L’élégance de son âme l’élève, à l’instar d’un Don Quichotte, seul, vers la lune même. La troupe joue cette symphonie romantique matinée de comédie héroïque où les rencontres sont parfois inattendues et loufoques. »