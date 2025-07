Cyrano de Bergerac – Théâtre École de la Lance et des Baronnies

Cyrano de Bergerac est l’une des pièces les plus populaires du théâtre français, et la plus célèbre de son auteur, Edmond Rostand. Librement inspirée de la vie et de l’oeuvre de l’écrivain libertin Savinien de Cyrano de Bergerac, elle est représentée pour la première fois le 28 décembre 1897, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris.