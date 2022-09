Entrez dans l’univers de cette jeune chanteuse et guitariste pétillante, qui puise ses inspirations dans la chanson à textes, le groove, le funk et la pop ! Entre ombre et lumière, un voyage musical inoubliable.

Czesare est une autrice-compositrice-interprète de 24 ans, originaire de Provence. Elle se découvre très tôt une passion pour la musique et devient une guitariste confirmée. Rythmes groove, funk lancinant et chanson française, l’univers de Czesare est solaire – mais pas que. Naviguant entre ombre et lumière, elle chante sur une pop alternative sa solitude, ses démons, ses déboires amoureux et son androgynie.

> Dans le cadre de l’édition 2022 de « Musique au Château »