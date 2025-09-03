Concert

Damien Jourdan en concert

Bercé par le rock et la new-wave des années 80 desquels il a gardé l’urgence et la mélancolie, Damien Jourdan a su marier ces origines avec une écriture exigeante.

Le 05/09/2025 19:00

Château Pergaud 26400 Allex

Gratuit pour les visiteurs

Il propose sur scène des spectacles poétiques, puissants et chaleureux, en langue française. Ses références : Léo Ferré, Alain Bashung ou Daniel Darc, mais aussi des projets moins médiatisés et plus éclectiques comme Puts Marie, Fantazio, Passion Fodder, Orchestre Rouge, Arman Méliès, Marquis de Sade..