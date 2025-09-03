Il propose sur scène des spectacles poétiques, puissants et chaleureux, en langue française. Ses références : Léo Ferré, Alain Bashung ou Daniel Darc, mais aussi des projets moins médiatisés et plus éclectiques comme Puts Marie, Fantazio, Passion Fodder, Orchestre Rouge, Arman Méliès, Marquis de Sade..
Damien Jourdan en concert
Bercé par le rock et la new-wave des années 80 desquels il a gardé l’urgence et la mélancolie, Damien Jourdan a su marier ces origines avec une écriture exigeante.
Château Pergaud 26400 Allex