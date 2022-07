Dans Kel Etat T ? (Festival Les Petits Pestacles) – séance matin

L’émotion. Ce sentiment qui nous dépasse, nous envahi, nous métamorphose.

Après une nuit agitée et un doudou introuvable, Filament est dans tous ses états. Notre petit dragon ne se reconnaît plus. Pour l’aider, on cherche des images.

Celles qui mettent des sourires à nos pensées.

Ensemble, on respire trois fois, on ferme les yeux et on est apaisé.

Le temps d’une histoire racontée illustrée et chantée l’enfant est traversé par des émotions.

Une ritournelle chorégraphié lui permettra de retrouver un état d’apaisement.