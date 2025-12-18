Spectacle

Dans la forêt profonde – Chanos-Curson

Entre humour, rêverie et poésie, découvrons des contes, des poèmes qui parlent d’amour, de mystères, de murmures, de frémissements, de solidarité et d’écologie tissés avec des musiques d’influences multiples.

Le 24/01/2026 20:00

rue de la Tuilerie 26600 Chanos-Curson Tél. 09 71 45 40 58

Contacter par mail
Payant

Des subtilités harmoniques des musiques occidentales à la liberté des traditions orales et des improvisations sans limites…
Vous y entendrez Annick Bourgoin dire ses contes (Verena le pinson, la légende du baobab, ) pourquoi les épicéas restent verts ? Mira, la p’tite mésange huppée, supplique de l’arbre) et chanter des musiques de C.Franck, G.Ligeti, JS.Bach, H.Purcell, un chant populaire hongrois. Et Marc Lauras chantera deux de ses chansons personnelles, (« L’automne » et « L’été »), et jouera au violoncelle ses compositions originales.

Réservation conseillée. Petite buvette sur place.