Dans la forêt profonde – Chanos-Curson

Des subtilités harmoniques des musiques occidentales à la liberté des traditions orales et des improvisations sans limites…
Vous y entendrez Annick Bourgoin dire ses contes (Verena le pinson, la légende du baobab, ) pourquoi les épicéas restent verts ? Mira, la p’tite mésange huppée, supplique de l’arbre) et chanter des musiques de C.Franck, G.Ligeti, JS.Bach, H.Purcell, un chant populaire hongrois. Et Marc Lauras chantera deux de ses chansons personnelles, (« L’automne » et « L’été »), et jouera au violoncelle ses compositions originales.
Réservation conseillée. Petite buvette sur place.