Dans la peau d’un vigneron – vendange participative

Vendanges manuelles, visite de cave, dégustation de nos vins en direct du chai à barrique et repas convivial. De la vigne à la cave… & du chai d’élevage à la table…

Vendanges manuelles, visite de cave, dégustation de nos vins en direct du chai à barrique et repas convivial.

De la vigne à la cave… & du chai d’élevage à la table…

Vendangette à la main, vous couperez les grappes de raisin à pleine maturité. Vous découvrirez les secrets de la vinification avec le vigneron et dégusterez des jus en cours de fermentation. L’élevage en barrique vient sublimer les vins, trouver le bon équilibre en est la clé. Poursuivez par une dégustation sur barrique. Vous terminerez par un bon moment de convivialité et de partage autour d’un repas vigneron sous les chênes centenaires.