Cette fable marionétique de la Cie du Bruit dans la Tête, posera ses valises (et son castelet) dans le parc du baron de Bayanne… « Dans les Bois tout est permis » c’est le conte du Petit chaperon rouge revisité…

Les plus jeunes y retrouveront tous les ingrédients du conte grâce au jeu des marionnettistes, tandis que les plus grands pourront y voir une lecture alternative, ou comment l’énergie de jeu – mais pas que… – se transmet

entre les comédiens et les marionnettes elles-mêmes.