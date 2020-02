Dans les coulisses du musée de l’aviation

Cockpit Caravelle avec Serge ou Bernard, présentation commentée de notre tout nouvel avion, le splendide » Starfighter » F104 avec Denis, jeux avec Patrick, etc. Quel secret bien gardé découvrirez-vous, avec la complicité de nos bénévoles ?

A côté de ces animations exceptionnelles, soyez parmi les premiers à découvrir l’exposition temporaire « L’Armée de l’Air, de la drôle de guerre à la campagne de France 1939-1940 : Ils étaient là » proposée au musée jusqu’au 22 juin. Une exposition réalisée par Nicolas Chareyron , qui a travaillé plus d’une année pour réunir les documents et illustrations: des photographies issues, à 90%, des propres collections du musée.

Parmi les avions de l’Armée de l’Air du hangar école, 9 panneaux historiques et, sur écran, un extrait de 2 min du journal de guerre n°8.

Jeunes ou moins jeunes y apprendront peut-être aussi que c’est dans notre département qu’ont eu lieu les derniers combats : c’est dans la Drôme que le dernier avion allemand a été abattu par la chasse française et le dernier aviateur français tué au combat.

Une raison de plus pour visiter le musée en famille pendant les vacances de février!