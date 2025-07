Danse aérienne et récit historique à la Tour de Crest

Venez (re)découvrir la Tour de Crest en soirée pour passer un moment convivial et enchanteur. Un spectacle de danse aérienne accompagné d’un récit historique. Spectacle pour toute la famille.

Découvrez autrement la Tour de Crest. Après la découverte et l’interprétation artistique de l’intérieur du donjon, un grand final se déroulera à l’extérieur et utilisera toute la verticalité du monument. Venez vivre une expérience historique et hors du commun !