« Danse Afro & Créativité pour Ado »

Anne-sophie Bully, prof de danse afro et thérapeute psycho corporelle » Trois jours pour se reconnecter à son corps et sa créativité par la danse afro, du mouvement à la danse, étirements et relaxations, mouvements et créativités !

Au programme :

Danse afro house : afro hip hop, dance hall : pour libérer toute son énergie!

Etirements, relaxation : un temps de détente pour prendre soin de son corps

Danse libre/ Mouvement et créativité : jeux dansés et créatifs.

Toutes les infos sur le détail des ateliers sur mon site : annesophiebully.fr

Les journées seront rythmées par 4h30 d’ateliers : de 10h à 12h30, pause déjeuner (les repas seront préparés ensemble), temps de repos, ateliers de 15h30 à 17h30.Temps libre, repas et veillée.

Se munir de vêtements souples et baskets, gourde et une petite couverture.

Infos pratiques :

.