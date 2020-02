Danse au fil d’Avril : Juste avant que la glace ne cède

Par la Cie Monsieur K Conception et mise en scène : Romuald Leclerc et Alain Sionneau !

Un spectateur en retard, s’assied parmi nous. Face au chaos ambiant, il interpelle : » On a quand de même pas payé pour que ça ne commence pas ? »

Il va danser, jouer, mimer et nous entrainer dans un spectacle, son spectacle. Ce sera alors une véritable odyssée mêlant les frontières du réel et de l’imaginaire.

Cette fois-ci, c’est dans un dispositif à 360°, qu’avec humour et sensibilité, la compagnie Monsieur K continue de questionner le regard du spectateur, sa relation à l’artiste et au spectacle.