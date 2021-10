Danse- Cie Ascendances – Cie Ma’ – Leïla Ka

Cies Ascendances

Pas de Traces

Duo pour une danseuse et une éclairagiste.

Prenons le temps de nous rappeler d’où nous venons et découvrons-le à travers les traces laissées, suggérées ou encore mal effacées…

Tissée à partir de la relation intime des deux interprètes, celle d’une mère et d’une fille, cette création questionne nos racines, nos mémoires.

Comment chacun les perçoit et se les approprie pour construire sa propre identité.

Durée : 30 min.

—

Cie Ma’

Ceci n’est pas une femme blanche

Un solo pour revenir à la nature des choses, à l’essence de nous-mêmes, fait de chairs et de muscles.

L’identité nous est donnée malgré nous, dès la naissance et, peu à peu, elle nous revient. Ainsi on devient » je » pour façonner cette identité, la détourner, la détruire ou simplement l’accepter. Mais avons-nous réellement le pouvoir de choisir ? Pouvons-nous être » sans » un instant ?

Par ce solo, Marion Alzieu traite de la manière d’exorciser cette identité.

Durée : 30 min.

—

Leïla Ka

Pode Ser

Un solo percutant sur la difficulté d’être soi.

Pode Ser nous parle, à travers le corps rageur d’une danseuse, de tout ce qu’on a été, les rôles qu’on a joués, certains assignés ; et de ce qu’on aurait pu être, peut-être… Issue des danses urbaines, Leïla Ka métisse très rapidement son langage et développe sa matière par la mixité des genres au-delà des conventions et des codes qui les composent.

Durée : 17 min.

+ d’info : https://theatre-les-aires.com/femmes-choregraphes/