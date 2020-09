Danse et Musique – O que importa é o caminho

Guettant la moindre attention, le piano observe et toise en silence. Son poids impressionne d’autant qu’il est suspendu, sa robe fascine et sa voix se veut celle d’une berceuse. Connu du grand public, le roi des instruments a gagné sa liberté au cours des âges, jusqu’à même s’affranchir de son pianiste. De nombreux artistes se sont mis à le considérer comme un être à part entière, jouant avec l’instrument entier et non plus seulement son clavier. La Cie Aniki VóVó, se lance à son tour entre course poursuite inattendue et chorégraphie planante, oscillant entre chant des souvenirs et morceaux de piano acrobatiques. Magique !