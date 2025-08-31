« Bouger pour se retrouver. » Viens nous retrouver pour un moment de joie, de paix intérieure, de lâcher prise…. Un thème différent pour chaque cours. Celui de la rentrée est » La joie en mouvement »,

La danse intuitive est une forme d’expression artistique qui met l’accent sur la spontanéité, l’exploration personnelle et l’improvisation.

Contrairement à d’autres styles de danse plus structurés, la danse créative encourage à explorer librement les mouvements du corps sans se conformer à des pas préétablis ou à des techniques spécifiques.

Dans la danse intuitive , il s’agit souvent d’exprimer des émotions, des idées ou des histoires à travers le mouvement, en utilisant son corps comme un outil de communication et d’expression. Vous êtes encouragés à écouter votre propre inspiration intérieure, à explorer différentes textures, rythmes et dynamiques de mouvement, à interagir avec l’aide de la danse intuitive ?

Il y a tout d’abord un temps de pleine présence à soi (corps, coeur, esprit). Suivit d’un échauffement corporel qui va tout doucement glisser vers la danse fluide et à la rencontre vers les autres.

Ensuite on explore le thème du moment qui permet d’entrer dans un espace de créativité et ainsi vous aider à improviser votre danse et libérer son mouvement expressif pour des sensations d’harmonie corps/esprit et de plaisir, de partage et de paix intérieure.

L’atelier continue par une plage de danses libres, on laisse s’exprimer ses émotions, ses envies ….

Nous finissons par un moment de gratitude puis de relaxation pour redescendre en douceur.