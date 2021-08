Danse – L’Echappée des Rues – Vous Etes Ici – Pierre de Bénédetti

L’artiste a choisi l’univers du sport et son enjeu pour des millions d’enfants, adolescents et jeunes adultes dans le monde : le sport comme moyen d’expression, comme ascenseur social et espoir de jours meilleurs. Il aborde en filigrane le rapport au groupe, à l’autre, au frère.

Le Théâtre Les Aires s’associe à la Drômoise pour rendre les rues de Die encore plus animées. Durant tout le week-end, profitez des spectacles de rue et concerts. Un temps artistique et festif gratuit, en plein air, pour toutes et tous !