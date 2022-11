Danse : Sweat Baby Sweat

Avec SWEAT BABY SWEAT, Jan Martens emmène depuis plus de 10 ans les danseur·euse·s Kimmy Ligtvoet et Steven Michel dans une performance ambivalente autour du duo amoureux, qui emprunte autant à la danse but? qu’aux acrobaties circassiennes.

Le plateau est nu, baigné par une lumière froide et bleutée. Dans ce décor dépouillé, un homme et une femme, en sous-vêtements. Iels dansent entrelacé·e·s: leurs regards l’un dans l’autre, iels ne se lâcheront pas une seule seconde. Avec SWEAT BABY SWEAT, Jan Martens compose une danse passionnelle qui oscille entre fusion et affrontement. Les textures sonores de Jaap van Keulen habillent les mouvements des interprètes avec subtilité, les maintenant dans une bulle intime dont iels n’ont de cesse de redéfinir les contours. La délicatesse et la lenteur sont maîtres, rendant compte des fragiles équilibres de nos écosystèmes amoureux. Jusqu’à l’épuisement, les protagonistes laisseront ouverte la question qui nous brûle les lèvres: ne veulent-iels ou ne peuvent-iels pas se séparer?