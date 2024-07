DauphinÃ© Biathlon Festival

Journée parfaite pour découvrir le biathlon avec la possibilité de pratiquer le ski roue et le tir avec l’ESF du Col de Rousset et d’encourager les athlètes lors des différentes compétitions

La deuxième édition du Dauphiné Nordique Festival, . Le pôle espoir du Dauphiné sera au complet ainsi qu’une partie de celui de Savoie, que la Finlandaise Erika Jänkä, qui a décidé de passer l’été dans le Vercors, et qu’une grosse partie de l’équipe nationale de Belgique.

Pour sa deuxième mouture, l’événement prend de l’ampleur puisqu’une course de ski-roues est programmée. Ainsi, la première journée se déroulera sur le stade Raphaël-Poirée de Vassieux-en-Vercors (Drôme) avec un prologue de biathlon avec parcours d’agilité U15, un concours de tir ouvert à partir des U17 ainsi qu’un sprint skate de ski-roues U16 et plus de ski à roulettes.